رئيس «الشيوخ»: منتدى جنوب جنوب له دور كبير في تحقيق السلم والأمن والتنمية للشعوب

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أهمية دور منتدى جنوب جنوب في تجسيد روح التعاون بين دول الجنوب لمواجهة التحديات المتشابكة وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة لشعوبنا.

جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوفد المصري المشارك في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب، الذي يعقد في المملكة المغربية من 26 أبريل إلى أول مايو 2025.



وأعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن تقدير مصر للمملكة المغربية الشقيقة لجهودها المتميزة في إعداد وتنظيم هذا المنتدى المهم، مبينا إيمان مصر الدائم بضرورة التعاون والتكامل بين شعوب الجنوب الذي يرجع إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ورئيس وزراء الهند نهرو والرئيس اليوغسلافي تيتو بتشكيل النواة الرئيسية لحركة عدم الانحياز تقديرا لشعوب الجنوب على رسم مصيرها المشترك.

مصر حريصة على توسيع نطاق الشراكات جنوب جنوب

وأوضح حرص مصر بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على توسيع نطاق الشراكات جنوب جنوب سواء من خلال التعاون الثنائي أو عبر المبادرات التنموية من أجل التنمية في العديد من الدول الأفريقية والعربية.

وأشار إلى إطلاق مصر العديد من المبادرات الاستراتيجية لبناء قدرات الشباب في مجالات عديدة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تأكيدا لقناعتها بأن التكنولوجيا ليست حكرا على الشمال بل يجب أن تُسخر أيضا لخدمة تطلعات الجنوب في التقدم واللحاق بركب العصر، لافتا إلى مناقشة مجلس الشيوخ المصري دراسة حول الذكاء الاصطناعي مثلت وعيا تشريعيا متقدما وتضمنت حزمة من التوصيات العملية الكفيلة بتأمين مستقبل الشباب.

البرلمانات ليست مجرد مؤسسات رقابية وتشريعية

وأكد أن هذا المنتدى لا يمثل فقط منصة للحوار البرلماني بل يعيد التأكيد على أن البرلمانات ليست مجرد مؤسسات رقابية وتشريعية فحسب، بل صوت الشعوب وضمانة للاستقرار وقاطرة للتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بينهم، فضلا عن إيمان مجلس الشيوخ المصري بأهمية تطوير آليات التعاون بين برلمانات دول الجنوب لتحقيق مصالح شعوبها.

وشدد على ضرورة أن يكون هذا التعاون داعما لاحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني التي تتعرض جميعها لانتهاكات جسيمة في الشرق الأوسط من خلال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية أمام أعين العالم.

وأكد موقف مصر الدائم والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل في فلسطين والرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والتأكيد على حق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة الآمنة في إطار حل الدولتين.