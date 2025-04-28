شبكة قنوات dmc تطلق منصتها الرقمية DMC Plus غدا

شبكة قنوات dmc تطلق منصتها الرقمية DMC Plus غدا

شبكة قنوات dmc تطلق منصتها الرقمية DMC Plus غدا

أعلنت الإعلامية شيرين عفت، مقدمة برنامج «اليوم»، المُذاع على قناة «دى ام سي»، إطلاق شبكة قنوات dmc لمنصتها الرقمية الجديدة +DMC غدا الثلاثاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وقالت إن المنصة الجديدة تنطلق بباقة متنوعة من البرامج تعرض على مدار أسبوع، فضلا عن خريطة برامجية تقدم محتوي رقمي متنوع، يضم برامج ترفيهية واجتماعية وثقافية ورياضية.

+ dmc تقدم محتوى ترفيهيًا متنوعًا يشمل البرامج الاجتماعية والثقافية، وذلك في إطار سعيها لتلبية احتياجات الجمهور العربي المتزايدة للمحتوى الرقمي عالي الجودة، التي من المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة.

وتشمل المنصة 7 برامج مختلفة ويتم إذاعتها عبر منصات مختلفة على «اليوتيوب»، وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

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