إيفاد مأموريات من الأحوال المدنية للسعودية والكويت لتقديم الخدمات للمصريين بالخارج

أرسل قطاع الأحوال المدنية عدة مأموريات لأبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية بمدينتي الرياض وجدة، وكذلك في الكويت، بهدف استخراج بطاقات الرقم القومي لهم، استجابة لطلباتهم المقدمة في هذا الصدد، في إطار جهود وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين المصريين المقيمين بالخارج، وتقديم كل أوجه الدعم لهم.

بدأت هذه المأموريات اعتبارا من يوم 29 أبريل 2025 وتستمر لمدة 10 أيام، في إطار حرص الوزارة على توفير الخدمات الجماهيرية للمواطنين المقيمين خارج البلاد، بما يسهم في تيسير الإجراءات لهم دون عناء.