مقتل عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في أسوان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من استهداف بؤرة إجرامية تضم ثلاثة عناصر شديدة الخطورة بمحافظة أسوان، عقب ورود معلومات وتحريات تؤكد تورطهم في محاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم تنفيذ مأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع اثنين من عناصر البؤرة وضبط الثالث.

وعُثر بحوزتهم على 85 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، تشمل «هيدرو، آيس، وحشيش»، بالإضافة إلى ثلاث بنادق آلية، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 16 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع.