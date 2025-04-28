رئيس الحجر الزراعي: السفارة الإيطالية أبدت اهتماما بمشروع الضبعة

كتب: أحمد عبد القادر

قال الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن من أهم التحديات هو إتاحة أراضي للمستثمرين المزارعين المصريين أو الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء بحق انتفاع لمدة محددة أو ببيع الأرض، حيث أنه في أحد اللقاءات مع السفارة الإيطالية، أبدت اهتمامًا واضحا بمشروع الضبعة «جهاز مستقبل مصر» لقربه من الميناء.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على «قناة الحياه»، أن ثاني التحديات هي المياه الجوفية، إذ إن هناك جدلا كبيرا حول أن هذه المياه الجوفية متجددة أم لا، ولهذا لا بد من وجود دراسات أخرى من المصريين ومن شركات عالمية، حول تقييم وبحث هذا الموضوع للتأكد من صحته.

وتابع: «الأراضي التي سيتم تصدير منتجاتها، حجم المزارع المعتمدة ضعف كمية الإنتاج الذى يتم تصديره، أي أنه إذا كان يتم تصدير مليون طن، فهناك نصف مليون طن تدخل إلى الأسواق المصرية، فيما معناه أن المواطن المصري يستهلك نفس المنتج الذي يتم تصديره إلى الخارج وإلى الأسواق الخارجية».