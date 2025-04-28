أسامة رسلان: قانون تنظيم الفتوى الجديد يشمل نوعين من الفتاوى

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الجهات المخولة بإصدار الفتاوى سيحددها القانون الجديد، الذي أحيل حاليا إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم الفتوى يُحمّل المسؤولية عن الفتاوى ويضعها على عاتق الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المعنية بالفتوى داخل وزارة الأوقاف.

وأشار «رسلان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، إلى أن مشروع القانون يتناول نوعين من الفتاوى: الفتوى العامة التي تتعلق بشؤون الناس وتكون من اختصاص الأزهر والإفتاء، والفتوى الخاصة التي تستلزم وجود متخصصين ومؤهلين للرد عليها.

وأوضح أن هناك فرقا كبيرا بين الفتوى والرأي، فالفتوى يفترض أن يلجأ إليها الشخص عندما يشعر بنقص في معرفته الدينية، وقد تتوقف عليها جوانب من حياته، وعلى المستوى العام، تكون الفتوى موجهة للأمة بأسرها وتنتظر الأمة سماع الرأي الشرعي فيها، أما الرأي، فهو أمر يخضع للنقاش والاختلاف.