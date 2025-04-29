متحدث «الوزراء»: تطوير البحيرات ورفع كفائتها يتطلب ضخ استثمارات لإنشاء مصانع جديدة

متحدث «الوزراء»: تطوير البحيرات ورفع كفائتها يتطلب ضخ استثمارات لإنشاء مصانع جديدة

متحدث «الوزراء»: تطوير البحيرات ورفع كفائتها يتطلب ضخ استثمارات لإنشاء مصانع جديدة

كتبت: رشا فؤاد

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ تطوير البحيرات وعملية رفع كفائتها يتطلب ضخ استثمارات لإنشاء مصانع خاصة بنقل الأسماك، كما يتطلب إنشاء أرصفة لاستقبال الأسماك، موضحا أن جميعها استثمارات تتم لتطوير البحيرات والاستثمار في الاستزراع السمكي، فضلا عن تطوير المنتجات من الأسماك.

عملية تطوير البحيرات والمنتجات من الأسماك

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ عملية تطوير البحيرات والمنتجات من الأسماك يصب في استغلال مساحة أو مرفق أو موارد جديدة لم تكن مستغلة بالصورة الأمثل من قبل، مشيرا إلى أن هذا يعتبر جزءا أساسيا من جهود جهاز مستقبل مصر في تطوير البحيرات والنهوض بمنتجاتها إلى جانب جهوده في استصلاح الأراضي، فضلا عن الجهود المختلفة في مشروعات الثروة الحيوانية

جهاز مستقبل مصر يحرص على الأمن الغذائي

وتابع: «جهاز مستقبل مصر يبذل جهودا عظيمة في كل ما يتعلق بالأمن الغذائي المصري».

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