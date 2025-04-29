«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية على مطروح والسواحل الشمالية اليوم

«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية على مطروح والسواحل الشمالية اليوم

«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية على مطروح والسواحل الشمالية اليوم

كتبت: انتصار الغيطاني

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن فرص كبيرة لسقوط أمطار اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وفق ما كشفت عنه الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، مع عودة حالة عدم الاستقرار في طقس الأسبوع الخامس من فصل الربيع.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار اليوم وفق ما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية، التي تؤكد تكاثر السحب العالية المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية للبلاد، يصاحبها أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على مطروح.

وتابعت الهيئة، أنّه مع تقدم ساعات النهار تتجه السحب الممطرة لتمشل مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري، وتصل الأمطار بين خفيفة متوسطة لـ«الإسكندرية، والعلمين، والسلوم، والضبعة، والبحيرة»، على فترات متقطعة على مدار ساعات النهار، مع وجود نشاط للرياح بسرعات تصل إلى 36 كيلومترا في الساعة، وتصبح مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المفتوحة والرابطة بين المحافظات الساحلية.

طقس غائم على القاهرة ومدن القناة

وأشارت الأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون غائم جزئيا على مدار ساعات النهار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، ومحافظات شمال الدلتا، وسرعات الرياح تتراوح بين 26 حتى 28 كيلومترا في الساعة، يسود طقس مشمس حار على محافظات الصعيد وجنوب سيناء.

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