وزيرة التضامن: غلق 14 دار رعاية خرجت عن السيطرة خلال 4 أشهر

كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن خطة الوزارة في ملف دور الرعاية، موضحة أنه تم غلق 14 دارا في حوالي 4 شهور، مؤكدة حرصها على غلق دور الرعاية الحرجة التي خرجت عن السيطرة.

وقالت «مايا» في تصريحات لها في بودكاست «هنا التضامن»، الذي يقدمه الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، أنه بمجرد غلق أي دار رعاية يتم نقل الأطفال بها إلى أخرى أفضل منها بكثير ويحصلون على جميع الخدمات.

مشروع البيوت الصغيرة

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على رفض الوزارة وجود أب وأم وطفل في دار رعاية: «اقتنع جدا إن العلاقة أسرة لطفل أفضل من دار رعاية لطفل»، مؤكدة أن الوزارة لديها أطفال في سن يوم في دور الرعاية: «الطفل ده الأفضل ليه إنه يروح لحضن أم ولا موظف في دار رعاية».

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الوزارة لديها مشروع كبير كمركز للكفالة ويتم حالياً التدريب على آلية نقل الأطفال ومتابعتهم مع الأسر، بجانب مشروع البيوت الصغيرة الذي يسع 6 أطفال كحد أقصى.