البابا تواضروس يفتتح مجمع خدمات مارمينا في رومانيا

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء أمس، مجمع خدمات كنيسة مارمينا بالعاصمة الرومانية بوخارست، لخدمة أبناء الكنيسة والمجتمع الروماني.

ومن المنتظر أن يقدّم مجمع مارمينا خدمات روحية واجتماعية متعددة، مثل: مدارس الأحد، وخدمة إخوة الرب، وتشكيل فريق لتقديم خدمات مجتمعية متنوعة.

شهد الافتتاح السفير مؤيد الضلعي، سفير مصر برومانيا، والوفد المرافق لقداسة البابا.

ووصل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى رومانيا مساء أمس في ثاني محطات جولته الرعوية الحالية لإيبارشية وسط أوروبا، والتي تأتي ضمن أجندة الزيارات الرعوية لقداسته لعام 2025.

ويذكر أن البابا تواضروس الثاني قد غادر، مساء أمس، دولة بولندا متوجهًا إلى رومانيا، في إطار جولته الحالية في إيبارشية وسط أوروبا، ضمن الأجندة الرعوية لقداسته لعام 2025، مختتما زيارته لبولندا والتي استمرت أربعة أيام، التقى خلالها أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببولندا والتقى كذلك أبناء الكنيسة الإثيوبية، وألقى محاضرة في كلية أوروبا، كما استقبله الرئيس البولندي أندريه دودا، بالقصر الرئاسي، وزار رئيس أساقفة وارسو للكنيسة الكاثوليكية نيافة المطران أدريان چوزيف غالباس، وأقامت السفارة المصرية في وارسو حفل عشاء رسمي على شرف قداسته، كما أجرت عدد من وسائل الإعلام البولندية مقابلات معه في سياق الزيارة.