مؤيدون للفلسطينيين يهتفون ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي أثناء زيارته للكونجرس

تزامنا مع زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للولايات المتحدة الأمريكية ودخوله مبني الكونجرس (الكابيتول) الأمريكي، احتشد أمريكيون داعمون للقضة الفلسطينية معلنين رفضهم لزيارته٬ ونددوا باستمرار القصف الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

مؤيدون لفلسطين يهتفون ضد وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال بن غفير في واشنطن. pic.twitter.com/29ZyBOA5Ii — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 29, 2025

هتافات ضد بن غفير

واحتج أمريكيون على زيارة بن غفير، وهتفوا: «الحرية لفلسطين» و«مجرم حرب»، وذلك في وجه الوزير الإسرائيلي المتطرف، فيما عبّر الأخير عن غضبه بالصياح، وجاء ذلك في أعقاب احتجاجات مماثلة شهدتها جامعة «ييل» الأمريكية من المؤيدين للفلسطينيين، رفضا لدعوة بن غفير كمتحدث في الجامعة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

احتجاجات بالجامعات الأمريكية

فيما تجمع الطلاب في حرم جامعة ييل بولاية ماساتشوستس، الأربعاء الماضي، للاحتجاج على دعوة الوزير إلى جامعتهم، ونصب مئات الطلاب مخيماً لدعم فلسطين باستخدام 8 خيام في الحرم الجامعي، وهتفوا خلال ساعات من الاحتجاج قائلين: «نحن هنا وسنبيت الليل هنا».

الاحتجاجات ضد بن غفير تأتي بعد ساعات من قراره بإغلاق مكاتب «صندوق ووقفية القدس» في القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وفي خطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.

حملة ضد العمل الأهلي الفلسطيني

فيما أشارت محافظة القدس إلى إن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).