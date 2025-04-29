مواليد 4 أبراج لا يحالفهم الحظ في أول أسبوع من مايو.. بينهم الدلو

كتبت: شروق مراد

يواجه بعض الأشخاص صعوبات متعددة على مختلف الأصعدة خلال الأسبوع الأول من شهر مايو، ما يتطلب منهم التحلي بالذكاء وتجنب الدخول في نزاعات قد تؤثر سلبًا على حياتهم، وفقًا لما ذكره موقع «Times of India».

برج الدلو

لا يحالف الحظ مواليد برج الدلو خلال الأسبوع الأول من مايو، إذ يواجهون تحديات على عدة مستويات، ما يستدعي منهم التعامل بحكمة لتجنّب تأثير تلك الصعوبات على العمل، مع أهمية تخصيص وقت لنزهة ترفيهية تساعدهم على التخلص من الطاقة السلبية.

برج الحمل

يعاني مواليد برج الحمل من تحديات مالية خلال هذه الفترة، مما يحدّ من قدرتهم على خوض تجارب جديدة أو توسيع آفاقهم، ويُشعرهم بالملل وعدم الرغبة في العمل، وينصح بالحصول على فترة راحة لتفادي التوتر والانفعالات التي قد تقود إلى مشكلات.

برج الجوزاء

يواجه مواليد برج الجوزاء مشكلات خاصة على الصعيد الاجتماعي، وينبغي عليهم تجنّب العصبية الزائدة التي قد تتسبب في خسارتهم لأشخاص مهمين في حياتهم، فالحذر والانضباط في ردود الأفعال أمر ضروري خلال هذه المرحلة.

برج الحوت

يدخل مواليد برج الحوت في مواجهات عديدة قد تتصاعد فيها الخلافات الصغيرة لتتحول إلى أزمات كبيرة، لذا يجب عليهم التزام الهدوء وتفادي التصعيد، لا سيما في الأسبوع الأول من مايو، حيث لا يدعمهم الحظ في هذه الفترة.