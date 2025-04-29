مواليد 4 أبراج لا يحالفهم الحظ في أول أسبوع من مايو.. بينهم الدلو

مواليد 4 أبراج لا يحالفهم الحظ في أول أسبوع من مايو.. بينهم الدلو

مواليد 4 أبراج لا يحالفهم الحظ في أول أسبوع من مايو.. بينهم الدلو

كتبت: شروق مراد

يواجه بعض الأشخاص صعوبات متعددة على مختلف الأصعدة خلال الأسبوع الأول من شهر مايو، ما يتطلب منهم التحلي بالذكاء وتجنب الدخول في نزاعات قد تؤثر سلبًا على حياتهم، وفقًا لما ذكره موقع «Times of India».

برج الدلو

لا يحالف الحظ مواليد برج الدلو خلال الأسبوع الأول من مايو، إذ يواجهون تحديات على عدة مستويات، ما يستدعي منهم التعامل بحكمة لتجنّب تأثير تلك الصعوبات على العمل، مع أهمية تخصيص وقت لنزهة ترفيهية تساعدهم على التخلص من الطاقة السلبية.

أبراج

برج الحمل

يعاني مواليد برج الحمل من تحديات مالية خلال هذه الفترة، مما يحدّ من قدرتهم على خوض تجارب جديدة أو توسيع آفاقهم، ويُشعرهم بالملل وعدم الرغبة في العمل، وينصح بالحصول على فترة راحة لتفادي التوتر والانفعالات التي قد تقود إلى مشكلات.

برج الجوزاء

يواجه مواليد برج الجوزاء مشكلات خاصة على الصعيد الاجتماعي، وينبغي عليهم تجنّب العصبية الزائدة التي قد تتسبب في خسارتهم لأشخاص مهمين في حياتهم، فالحذر والانضباط في ردود الأفعال أمر ضروري خلال هذه المرحلة.

برج الحوت

يدخل مواليد برج الحوت في مواجهات عديدة قد تتصاعد فيها الخلافات الصغيرة لتتحول إلى أزمات كبيرة، لذا يجب عليهم التزام الهدوء وتفادي التصعيد، لا سيما في الأسبوع الأول من مايو، حيث لا يدعمهم الحظ في هذه الفترة.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا