ناهد السباعي تنقذ موقفا في «الإسكندرية السينمائي» بعد اعتذار انتصار.. ماذا فعلت؟

تُقام حلقة نقاشية بعنوان «دور المرأة في الفن» اليوم، ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الـ11 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

ومن المقرر أن تقام ندوة تقام الندوة في المتحف اليوناني الروماني، إذ انضمت الفنانة ناهد السباعي للحلقة النقاشية مع المخرجة كوثر يونس وتدير الندوة الكاتبة الصحفية نجلاء سليمان، بعدما اعتذرت الفنانة انتصار عن عدم حضورها نظرًا لانشغالها بتصوير أحد أعمالها.

تفاصيل فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

‏‎يُذكر أنَّ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.