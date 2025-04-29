وزير الزراعة بمدغشقر: نأمل في الاستفادة من الخبرات المصرية لتعزيز الإنتاج الزراعي

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الوزير فرانسوا سيرجيو هاجاريزون، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية مدغشقر، والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، في زيارة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبحوث الزراعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وريتشارد رازافيندراباري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية الوطنية «مجلس النواب» بجمهورية مدغشقر، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد أبو اليزيد، مدير مركز البحوث الزراعية بسخا، وجان ميشيل ليونج بوك تسي، مدير عام المركز الوطني لتنمية الأبحاث التطبيقية الزراعية «FOFIFA» بجمهورية مدغشقر، وفرانسيسكو رامورا جيو، المدير الإقليمي للزراعة والثروة الحيوانية لإقليم «أنوسي» بجنوب جمهورية مدغشقر)، وعدد من المرافقين لوزير الزراعة بجمهورية مدغشقر، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

إشادة بقطاعات الزراعة في مصر

رحب المحافظ، بوزير الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية مدغشقر والوفد المرافق له، مؤكدًا دعم الدولة لمجالات التعاون الزراعي، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد فرانسوا سيرجيو هاجاريزون، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية مدغشقر، بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في قطاعات الزراعة والري والبحوث والإنتاج الحيواني، معبرًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير قطاع الزراعة بمدغشقر.

تقديم درع المحافظة هدية تذكرية إلى الوزير

‏وفي نهاية اللقاء قدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، درع المحافظة هدية تذكرية إلى الوزير فرانسوا سيرجيو هاجاريزون، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية مدغشقر.