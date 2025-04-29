«المحامين»: البرلمان وفر حوارا مجتمعيا لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية

وجّه عبدالحليم علام نقيب المحامين، تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية.

وأشاد نقيب المحامين خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية، وهي فكرة جديدة وصادقة أتاحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، مضيفا: «نحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين».

وتابع أنّ دعوة رئيس مجلس النواب لنقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق، أفسح فيه مجلس النواب صدره لجميع الآراء، وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجا يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.

وأضاف: «بلا مواربة أو مزايدة، كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء، واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي».