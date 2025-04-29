البابا تواضروس يلتقي قيادات كنيستي الروم والأرمن الأرثوذكس في رومانيا

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد مار مينا بالعاصمة الرومانية بوخارست، نيافة المطران قيس صادق مطران الروم الأرثوذكس، ونيافة المطران داتيف مطران الأرمن الأرثوذكس، إلى جانب الأب راضو والأب هوشاجان، وذلك بحضور نيافة الأنبا چيوڤاني أسقف إيبارشية وسط أوروبا والوفد المرافق لقداسته.

يأتي هذا اللقاء في إطار زيارة قداسة البابا تواضروس الثانية الحالية إلى رومانيا، ضمن جولة رعوية لإيبارشية وسط أوروبا، كان قد بدأها يوم الجمعة الماضي بزيارة إلى بولندا.

واستمع قداسة البابا خلال اللقاء إلى شرح للعمل الرعوي في الكنيستين، حيث أوضح نيافة المطران قيس أن كنيسة الروم الأرثوذكس تخدم ما يقرب من ٢٧٠ أسرة منذ أكثر من أربعين عامًا، ويصلون في كنيسة تاريخية يعود تاريخ بنائها إلى القرن الثالث عشر.

من جانبه، أشار نيافة المطران داتيف إلى أن عدد الأرمن الأرثوذكس في رومانيا يبلغ حوالي خمسة آلاف شخص، يتواجدون في البلاد منذ نحو ألف عام، يخدمهم حاليًا ستة كهنة يخدمون في ٢٢ كنيسة منتشرة في مناطق مختلفة، بتعاون وثيق مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفي ختام اللقاء، تبادل قداسة البابا والمطارنة الهدايا التذكارية.