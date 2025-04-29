«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983، بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن جميع أملاك الهيئة غير التشغيلية، وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها مباشرة أو من خلال أي من شركاتها في مشروعات استثمارية تهدف إلى تنمية مواردها وزيادتها، على أن يُدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يعزز قدرتها على سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن.

ويستهدف التعديل تخفيف العبء المالي عن الخزانة العامة للدولة، والنهوض بمرفق النقل إلى مستوى يحقق عوائد اقتصادية مباشرة للدولة.

كما يسعى المشروع إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الأصول التشغيلية للهيئة واستغلال الأصول غير المستغلة في مشروعات استثمارية لزيادة إيراداتها، من خلال وضع آليات مرنة تُمكّن الهيئة من التصرف في الأصول التي لم تعد تستخدم في التشغيل، بما يساهم في دعم مواردها المالية، وتوسيع شبكة النقل العام، وتقديم خدمات بجودة أعلى للمواطنين.