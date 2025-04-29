مدبولي: خطوات حثيثة تنفذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار

مدبولي: خطوات حثيثة تنفذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار

مدبولي: خطوات حثيثة تنفذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار

كتبت- رشا فؤاد:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تبذل جهودا حثيثة وعاجلة لتحسين مناخ الاستثمار، موضحا أنّ التوسع في موضوع الرخصة الذهبية والإجراءات الموحدة وتطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، تم إقرارها بالفعل من قبل البرلمان وبدء تفعيلها.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة مهتمة بتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار، وتقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، إلى جانب موضوع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي تم الانتهاء منه بالفعل، وبدأ الحوار مع كل مجالس التصدير، وسيتم تفعيله بداية من العام المالي المقبل، ونتحرك من أجل تحسين مناخ الاستثمار في هذا الموضوع».

وأكد أنّ المشهد الضبابي الموجود في العالم لتحسين مناخ الاستثمار ينعكس على توقعات نمو الاقتصاد العالمي، التي تتجه إلى تعديلها للاتجاه السلبي لا الإيجابي، لكن في ذات الوقت توقعات الاقتصاد المصري الإيجابية في ازدياد مستمر، وجرى تعديل توقعات النمو الاقتصادي المصري من المؤسسات الدولية نحو الزيادة وليس النقصان، ما يعد تقديرا للخطوات التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

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