مدبولي: سنشهد استثمارات كويتية في مصر خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي٬ رئيس مجلس الوزراء٬ إن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى مع محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي٬ لافتا إلى أن هذا الاجتماع كان بعد زيارة الرئيس السيسي المهمة إلى دولة الكويت٬ وكان هناك مناقشات تفصيلية على المشروعات التي سيكون الجانب الكويتي بصدد الدخول فيها٬ والمجلس يمثل القطاع الخاص وكان هناك نقاش على مشروعات بعينها، موكدا أن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات من الجانب الكويتي في مصر.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه في مؤتمر صحفي يعقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي٬ أنه رئيس المجلس أثنى على الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية الفترة الماضية سواء حل مشكلات المسثمرين الكويتيين أو الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.