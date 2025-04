في إنجاز طبي يبعث على الأمل، أصبح رجل من ولاية أريزونا ثالث شخص على مستوى العالم يتلقى زراعة شريحة دماغية من شركة Neuralink التابعة لإيلون ماسك، ليتمكن بذلك من التحدث مرة أخرى بصوته الخاص، بعد إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري.

وهذا الرجل الذي تلقى الشريحة يُدعى براد سميث، ويعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض عصبي متفاقم يفقده تدريجيًا القدرة على تحريك أي جزء من جسده، باستثناء عينيه وزوايا فمه، وقد حرمه هذا المرض أيضًا من القدرة على الكلام، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

الغرسة المبتكرة التي طورتها شركة Neuralink، المملوكة لرائد الأعمال إيلون ماسك، نجحت في إقامة اتصال مباشر بين دماغ السيد سميث وجهاز كمبيوتر، هذه الشريحة الصغيرة، التي لا يتجاوز حجمها خمسة أرباع دولار أمريكي مكدسة فوق بعضها البعض، تتيح للمريض التحكم في مؤشر الفأرة على جهاز الكمبيوتر المحمول MacBook Pro الخاص به للكتابة، وبعد ذلك، يقوم نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بماسك «جروك»، بإنشاء استنساخ صوتي دقيق لصوت السيد سميث، جرى تدريبه باستخدام تسجيلات صوتية حقيقية له قبل أن يفقد القدرة على الكلام بسبب المرض، ليقوم هذا الصوت الاصطناعي بقراءة النصوص التي يكتبها.

وقد شارك السيد سميث، الذي يُعد أول مريض مصاب بالتصلب الجانبي الضموري وأول شخص غير قادر على الكلام يحصل على هذه الغرسة، مقطع فيديو يوثق تجربته على منصة X «تويتر سابقًا»، معبرًا عن سعادته قائلًا: «أستطيع التحكم بالكمبيوتر عن طريق التخاطر - الحياة جميلة، نيورالينك لا تقرأ أفكاري العميقة أو الكلمات التي أفكر بها».

I am the 3rd person in the world to receive the @Neuralink brain implant.



1st with ALS. 1st Nonverbal.



I am typing this with my brain. It is my primary communication.



Ask me anything! I will answer at least all verified users!



Thank you @elonmusk! pic.twitter.com/bxYO3SBfA2