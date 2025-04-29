«مياه الجيزة»: قطع الخدمة عن مناطق بالرماية بسبب أعمال صيانة صباح الخميس المقبل

«مياه الجيزة»: قطع الخدمة عن مناطق بالرماية بسبب أعمال صيانة صباح الخميس المقبل

«مياه الجيزة»: قطع الخدمة عن مناطق بالرماية بسبب أعمال صيانة صباح الخميس المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق مساكن الضباط بالكامل والمتحف المصري لمدة 5 ساعات، بدءاً من الساعة الواحدة صباح بعد غد الخميس الموافق 1 مايو 2025، وحتى الساعة السادسة صباح ذات اليوم.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل خط مياه الشرب زهر مرن قطر 400 ميليمتر، والمتعارض مع أعمال غرفة مخرج الطوارئ والتهوية لنفق الكابلات بمحطة مترو النصر الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتاثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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