مدبولي: جاري إنشاء رقم قومي لكل عقار ووحدة لتسهيل الاستثمار وتوثيق الملكية

كتبت: نرمين عفيفي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن ملف التصالح على مخالفات البناء ملف كبير للغاية، وعدد كبير جدا وطلبات تقنين الأوضاع مستمرة، وهو الأمر الذي لمسته الحكومة الفترة الماضية، موضحا أن القانون يتيح لمجلس الوزراء تجديد القانون لمدة 6 أشهر لعدد من المرات، وكان من الملائم وإنحيازا للمواطن لكي يتم إنهاء هذه القضية بناء على طلبات المواطنين والمحافظين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه في مؤتمر صحفي يعقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن تسجيل العقارات في مصر به أزمة يشكتي منها المستثمرين المحليين والأجانب، لعدم وجود تسجيل ووثائق مشهرة من الشهر العقاري، ولذلك تم استحداث إنشاء أرقام قومية لكل عقار وكل شقة ولكل وحدة وكل محل وكل مصنع، وتصبح لكل العقارات رقم وبطاقة لتسهيل الإجراءات وتوثيق العقارات، وهذا القانون يسهل جزء كبير من عوائق الاستثمار في الدولة.

وشرح مدبولي أن مشكلة عدم وضوح الملكية تكون مشكلة وعائق تواجها الحكومة في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة، بسبب عدم وجود منظومة رقمية معتمدة.