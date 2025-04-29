مدبولي: جاري إنشاء رقم قومي لكل عقار ووحدة لتسهيل الاستثمار وتوثيق الملكية

مدبولي: جاري إنشاء رقم قومي لكل عقار ووحدة لتسهيل الاستثمار وتوثيق الملكية

مدبولي: جاري إنشاء رقم قومي لكل عقار ووحدة لتسهيل الاستثمار وتوثيق الملكية

كتبت: نرمين عفيفي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن ملف التصالح على مخالفات البناء ملف كبير للغاية، وعدد كبير جدا وطلبات تقنين الأوضاع مستمرة، وهو الأمر الذي لمسته الحكومة الفترة الماضية، موضحا أن القانون يتيح لمجلس الوزراء تجديد القانون لمدة 6 أشهر لعدد من المرات، وكان من الملائم وإنحيازا للمواطن لكي يتم إنهاء هذه القضية بناء على طلبات المواطنين والمحافظين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه في مؤتمر صحفي يعقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن تسجيل العقارات في مصر به أزمة يشكتي منها المستثمرين المحليين والأجانب، لعدم وجود تسجيل ووثائق مشهرة من الشهر العقاري، ولذلك تم استحداث إنشاء أرقام قومية لكل عقار وكل شقة ولكل وحدة وكل محل وكل مصنع، وتصبح لكل العقارات رقم وبطاقة لتسهيل الإجراءات وتوثيق العقارات، وهذا القانون يسهل جزء كبير من عوائق الاستثمار في الدولة.

وشرح مدبولي أن مشكلة عدم وضوح الملكية تكون مشكلة وعائق تواجها الحكومة في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة، بسبب عدم وجود منظومة رقمية معتمدة.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا