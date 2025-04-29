مدبولي: بشائر القمح تمنح مؤشرات إيجابية لتجاوز الـ4 ملايين طن

مدبولي: بشائر القمح تمنح مؤشرات إيجابية لتجاوز الـ4 ملايين طن

مدبولي: بشائر القمح تمنح مؤشرات إيجابية لتجاوز الـ4 ملايين طن

كتبت: نرمين عفيفي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن إنتاج القمح الحالي عبارة عن بشائر، والمؤشرات إيجابية جدا، ونأمل تجاوز الـ4 ملايين طن، خاصة أن المتوسطات كانت لا تتجاوز 3.5 مليون.

وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي يعقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي على أن منظومة القمح تسير بشكل جيد جدا، وهناك انتظام كبير في السداد حيث تمت إتاحة فوق الـ6 مليارات جنيه منذ بداية الموسم بشكل يومي، والمؤشرات الأولية جيدة جدا من ناحيتي الزراعة والتمويل.

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