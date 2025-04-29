انطلاق فعاليات الملتقى السنوي الأول للبحث الإجرائي بجامعة الأقصر

كتب: أسامة أحمد

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى السنوي الأول للبحث الإجرائي بكلية التربية بجامعة الأقصر، تحت شعار «بحوث وممارسات»، وبرعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة، وسط حضور واسع من الأساتذة والباحثين والمتخصصين في المجالات التربوية.

حضور مميز لعدد من الشخصيات الأكاديمية البارزة

وبحسب بيان جامعة الأقصر، شهد اليوم الأول من الملتقى حضورًا مميزًا لعدد من الشخصيات الأكاديمية البارزة، على رأسهم الدكتور محمد بن حسين الخطيب، أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية الأسبق بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمد رجب فضل الله، عضو لجنة القطاع التربوي بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عدد من العمداء ولجان التحكيم المكونة من 21 أستاذا من كليات التربية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس الكليات والباحثين وطلاب الدراسات العليا.

وفي كلمتها خلال افتتاح الملتقى، أكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، أهمية هذا الحدث العلمي، قائلة:«نجتمع اليوم على مدار يومين في منبر علمي يفتح أبوابه أمام العقول الطموحة والأفكار المتجددة، معززًا ثقافة البحث العلمي كأداة فاعلة للتغيير والتطوير. هدفنا لا يقتصر على العرض النظري، بل يتعداه إلى التفاعل الجاد مع المشكلات الميدانية في البيئات التربوية، وتحفيز تقديم بحوث علمية ترتبط ارتباطًا وثيقًا باحتياجات الواقع التعليمي».

وأضافت، بأن الملتقى يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير المعرفة البحثية، وخلق بيئة تعليمية آمنة ومثمرة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

دعم البحث العلمي التطبيقي

وأكد الدكتور وليد عبدالله، عميد كلية التربية بجامعة الأقصر، أن الملتقى يأتي تتويجًا لجهود متواصلة لدعم البحث العلمي التطبيقي، قائلاً: أن كلية التربية تواصل دعمها لطلاب الدراسات العليا والباحثين الشباب، عبر تهيئة مناخ أكاديمي محفز يسهم في تنمية مهاراتهم البحثية وربطها بالتطبيقات الواقعية في التدريب الميدانى التربوي.

وتتواصل فعاليات الملتقى على مدار يومين، حيث تشمل محاضرات علمية وورش عمل تفاعلية تناقش أبرز القضايا التربوية الراهنة، وتتيح الفرصة للباحثين الشباب لعرض مشاريعهم ومناقشتها مع المتخصصين.