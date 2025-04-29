وكيل «تعليم أسوان» يفتتح معرض الصحافة المدرسية والتربية الخاصة

شيماء طه

افتتح محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، المعرض العام للصحافة المدرسية ومعرض التربية الخاصة اليوم، وذلك بمقر اللجنة النقابية للمعلمين، بحضور أعضاء لجنة التحكيم الوزارية برئاسة السيد الشريف مدير إدارة الصحافة بالوزارة، ومحمد السانوسى مدير عام الشئون التنفيذية، وعمرو امبابى مدير إدارة أسوان التعليمية، وسمية صالح موجه عام الصحافة والاعلام التربوى، وأحمد عبد العليم مدير إدارة التربية الخاصة، وعدد من القيادات التعليمية وموجهى أوائل وموجهى واخصائى الصحافة والطلاب المشاركين في المعرض.

صحف حائطية ومجلات ربع الساعة وألبومات

وأكد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المعرض تضمن عدداً من الصحف الحائطية ومجلات ربع الساعة وألبومات رياض الأطفال ومجسمات وقصص مصورة للطفولة لمراحل رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية عام وفنى، والتربية الخاصة، إضافة إلى الصحف المصورة والمتخصصة والكاريكاتير.

وأضاف، أن هذه المعارض جاءت لدعم الأنشطة التربوية لأبنائنا الطلاب في جميع المراحل المختلفة، ولتحفيزهم على التميز والإبداع واتنمية موهبة الكتابة الأدبية والصحفية.

وكيل «تعليم أسوان» يشيد بمعرض الصحافة

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بالمعرض العام للصحافة والمعروضات التى تمت عرضها، بعد أن استمع مع الحضور إلي شرح عدد من الطلاب لأعمالهم، كما أشاد بطلاب وصحف التربية الخاصة، مقدماً الأمنيات بالتوفيق لجميع المدارس المشاركة.