أحمد موسى عن حضور الرئيس السيسي حفل زفاف ابنة الشهيد مالك مهران: في مقام والدها

أحمد موسى عن حضور الرئيس السيسي حفل زفاف ابنة الشهيد مالك مهران: في مقام والدها

أحمد موسى عن حضور الرئيس السيسي حفل زفاف ابنة الشهيد مالك مهران: في مقام والدها

ثمن الإعلامي أحمد موسى، حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تلبية دعوة كريمة الشهيد عميد شرطة مالك مهران، بحضور عقد قرانها، في دار القوات الجوية.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، بأن الرئيس السيسي حضر حفل الزفاف، وهو في مقام والدها، والعائلة كانت موجودة.

وقال: «كل التحية للرئيس السيسي لأنه وعد بحضور عقد القران وأوفى بوعده، في لفتة إنسانية كبيرة جدا، مي دي ابنة شهيد ضحى من أجل مصر ودفع الثمن، وبالتالي لا يمكن لأحد أن ينساه».

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