رابطة النقاد الرياضيين تعلن دعم شبانة وخالد حسين في انتخابات نقابة الصحفيين

أعلن المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، برئاسة حسن خلف الله، دعم الزميلين محمد شبانة وخالد حسين، في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل، الموافق 2 مايو.

وقال المكتب التنفيذي للرابطة، في بيان، اليوم: «يعرب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للزميلين محمد شبانة وخالد حسين، المرشحين في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين المقررة انعقادها يوم الجمعة المقبل الموافق 2 مايو 2025».

أكد البيان تقديم كل الدعم والمساندة للزميلين محمد شبانة وخالد حسين، من زملائهما أعضاء أسرة رابطة النقاد الرياضيين، حتى تكلل مسيرتهما بالتوفيق والنجاح.