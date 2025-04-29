الأزهر يعلن تعطيل الدراسة غدا بالمعاهد

الأزهر يعلن تعطيل الدراسة غدا بالمعاهد

الأزهر يعلن تعطيل الدراسة غدا بالمعاهد

أصدر الدكتور محمد الضويني، قرارًا باعتبار غدٍ الأربعاء، إجازة بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدًا، على أن يتم إجراء الامتحانات التي كانت مقررة غدًا لمرحلة النقل الثانوي والقراءات لاحقًا يوم الثلاثاء 6 مايو المقبل، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وحرصا على سلامة أبناء الأزهر الطلاب والعاملين.

وأشار قطاع المعاهد إلى أنه بناءً على ذلك تُرَحّل امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي والتي كان من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 6 مايو لتكون يوم الأربعاء 7 من نفس الشهر، بنفس ترتيب الجداول السابقة، وسيتم نشر الجداول الجديدة للنقل الابتدائي والإعدادي من خلال بوابة الأزهر وصفحة قطاع المعاهد الأزهريّة.

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