تعليق الدراسة بجامعة قناة السويس غدا بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء في جميع كليات ومعاهد الجامعة، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، حرصًا من إدارة الجامعة على سلامة أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقال رئيس جامعة القناة في بيان، إن القرار جاء استنادًا إلى التحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، بشأن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع سلامة أبنائها على رأس أولوياتها، وتسعى دائمًا إلى توفير بيئة تعليمية آمنة.

رئيس جامعة القناة: رفع الغياب عن الطلاب

وأضاف الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تضم عددًا كبيرًا من الطلاب من خارج محافظة الإسماعيلية، ما استدعى اتخاذ القرار لتجنب تعرضهم لأي مخاطر أثناء التنقل في ظل هذه الظروف الجوية غير المستقرة.

وأكد أنه جرى رفع الغياب عن الطلاب غدا، وأن الجامعة تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، وستعلن عن أي مستجدات تتعلق بسير العملية التعليمية عبر منصاتها الرسمية.