امتحان تجريبي على نظام البوكليت لطلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 6 مايو المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إجراء امتحان تجريبي بنظام البوكليت لطلاب الشهادة الإعدادية بجميع المدارس، وذلك يوم 6 مايو، لتدريب الطلاب على امتحان نهاية العام، الذى تقرر أن يكون بنظام البوكليت.



التدريب على البوكليت



وأكد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه تقرر عقد امتحان تجريبي لجميع طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة لتدريبهم على نظام البوكليت، الذي سيتم تطبيقه في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، حسب قرار وزارة التربية والتعليم حتى يتم إعطاء طلاب الشهادة الإعدادية التعرف على نظام البوكليت الذي سيتم تطبيقه عليهم لأول مرة.



وأشار على جميع الطلاب ضرورة الحضور للتدريب على نظام البوكليت لتسهيل امتحانات آخر العام عليهم، علما بأن هذا الامتحان سيكون تجريبيا ولا يؤثر على نتيجة الطلاب في نهاية العام ولا المجموع الكلي للطالب، وقررت مديرية تعليم الإسكندرية عقد هذا الامتحان لتدريب الطلاب على نظام البوكليت فقط.