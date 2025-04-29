«أبو رية» و«بكري» يحصدان ذهبية وفضية بطولة أفريقيا للمصارعة

حصد أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ، أبطال منتخب مصر للمصارعة يوسف وليد أبو رية، المركز الأول والميدالية الذهبية، ومحمد عبد الباري بكري، المركز الثاني والميدالية الفضية، ببطولة أفريقيا على حساب بطل الجزائر الشقيق، بالدار البيضاء في المملكة المغربية في الفترة من 28 أبريل حتى 5 مايو 2025.

وكيل وزارة الشباب والرياضة يهنئ الأبطال

وقدم الدكتور عزت محروسء وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التهنئة للقائمين على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة، بقيادة عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور حسام أبو سالم، مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، لفوز اللاعبين يوسف وليد أبو رية، وزن 92 ك، على بطل الجزائر حاصداً المركز الأول في بطولة أفريقيا، لافتاً إلى أنه بهذا الفوز يسجل أبطال مصارعة المشروع القومي المركز الأول باسم منتخب مصر للمرة الرابعة على التوالي.

رفع اسم مصر عاليا في المحافل القارية والدولية

وأوضح وكيل الوزارة، أن اللاعب محمد عبد الباري بكري، وزن 55 ك، حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية، متفوقاً على لاعب منتخب دولة الجزائر الشقيق، مهنئاً ياسر صقر، مدرب المشروع القومي بالمحافظة واللاعبين وأسرة المصارعة بمدينة بيلا لدعمهم المستمر لهم، مؤكداً الثقة الدائمة في قدرات أبناء المنتخب على تحقيق الإنجازات، ورفع اسم مصر عالياً في المحافل القارية والدولية.