بدء زراعة 2000 شجرة في رأس البر بمحافظة دمياط

كتبت: منى عبدالله

أطلق الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، خلال جولته التفقدية لمدينة دمياط ورأس البر، زرع 2000 شجرة مقدمة من جهاز شئون البيئة يتم زراعتها بالمحافظة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

فوائد بيئية وراء زراعة الأشجار



وأكد محافظ دمياط، أهمية المبادرة لتحقيق مستهدفات التوسع في المساحات الخضراء والتشجير على نطاق واسع؛ وذلك للحد من الآثار السلبية للتلوث البيئي، والاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، وتنقيته من الملوثات، ما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة والحفاظ عليها وعلى صحة المواطنين.

وأشار إلى أن نقطة الانطلاق لمبادرة 100 مليون شجرة جاءت اليوم بحديقة بنت الشاطئ ومدينة رأس البر، وتشمل عدة مدن منها دمياط ورأس البر وفارسكور وكفر سعد والزرقا؛ للتوسع في المناطق الخضراء بها.