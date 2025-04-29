بدء زراعة 2000 شجرة في رأس البر بمحافظة دمياط

بدء زراعة 2000 شجرة في رأس البر بمحافظة دمياط

بدء زراعة 2000 شجرة في رأس البر بمحافظة دمياط

كتبت: منى عبدالله

أطلق الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، خلال جولته التفقدية لمدينة دمياط ورأس البر، زرع 2000 شجرة مقدمة من جهاز شئون البيئة يتم زراعتها بالمحافظة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

محافظ دمياط في مبادرة 100 مليون شجرة

فوائد بيئية وراء زراعة الأشجار


وأكد محافظ دمياط، أهمية المبادرة لتحقيق مستهدفات التوسع في المساحات الخضراء والتشجير على نطاق واسع؛ وذلك للحد من الآثار السلبية للتلوث البيئي، والاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، وتنقيته من الملوثات، ما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة والحفاظ عليها وعلى صحة المواطنين.

محافظ دمياط في مبادرة 100 مليون شجرة

وأشار إلى أن نقطة الانطلاق لمبادرة 100 مليون شجرة جاءت اليوم بحديقة بنت الشاطئ ومدينة رأس البر، وتشمل عدة مدن منها دمياط ورأس البر وفارسكور وكفر سعد والزرقا؛ للتوسع في المناطق الخضراء بها.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا