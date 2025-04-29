«الحوت» قلبه بيوجعه وفي أول مايو هيلاقي حد يدلعه.. اعرف برجك شايلك إيه

«الحوت» قلبه بيوجعه وفي أول مايو هيلاقي حد يدلعه.. اعرف برجك شايلك إيه

«الحوت» قلبه بيوجعه وفي أول مايو هيلاقي حد يدلعه.. اعرف برجك شايلك إيه

بداية شهر مايو 2025، تحمل معها تغييرات عاطفية إيجابية ومفاجآت سارة، يمكن أن تقلب الموازين لصالح المحبين والمترقبين لفرص جديدة، خاصة لأصحاب برج الحوت، إذ يشير خبراء الفلك إلى أنهم على موعد مع السعادة خلال الأيام المقبلة.

حظ برج الحوت بداية شهر مايو

رغم أن مولود برج الحوت، كان يعيش الفترة الماضية وهو يحمل داخله مشاعر مختلطة، ويهرب أحيانًا إلى عالمه الخاص، فإأنه في الحقيقة يحتاج إلى من يشاركه هذا العالم دون أن يعبث به، وقد يشعر بعدم الانتماء أو بالحيرة تجاه بعض العلاقات أو القرارات، ويعتبر أن الدعم النفسي يكون من خلال التفهم والهدوء، ومن خلال كلمات تعيد له ثقته بنفسه.

برج الحوت

لكن الأمل يعود من جديد ليضىء حياة مولود برج الحوت العاطفية، خاصة بعد فترة من التردد أو الصعوبات، وفق ما نشرته صحيفة «تايمز أوف إنديا»، إذ تعد تلك الصعوبات فرصا حقيقية لتقوية العلاقات الحالية، وربما تتويجها بالزواج، أما المتزوجون أو المرتبطون، فقد يجدون أنفسهم فى مساحة من التفاهم والتجديد، تعزز مشاعرهم وتدفعهم نحو خطوات مستقبلية أكثر استقرارًا.

صفات برج الحوت

مولود الحوت، يعيش في عالم مليء بالألوان والأحلام، خياله خصب وقدرته على الابتكار مميزة، رقيق لكنه قوي، ورغم رقة مشاعره وسرعة تأثره، يمتلك قوة داخلية تجعله يواجه أصعب المواقف بابتسامة صبورة، ولديه حدس مذهل كأنه يقرأ بين السطور، ولديه حاسة سادسة تجعله يشعر بالناس والأحداث قبل حدوثها، عطوف بلا حدود، ويقدم يد العون والمساعدة لغيره، حتى إذا كان على حساب راحته، وفنان بالفطرة، سواء في الرسم، الكتابة، الموسيقى، أو أي من أشكال الفن، قادر على التعبير عن مشاعره بطريقة تبهر من حوله.

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