أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. تحديث عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، تحديثًا جديدًا بختام تعاملات الصاغة؛ إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4765 جنيهًا للشراء، وفقا لأحدث البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

أسعار الذهب في مصر

وجاءت أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم في مصر، بعد الحديث الجديد في عيار 21 في الصاغة، كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة، 5 آلاف و446 جنيهًا للشراء، و5 آلاف و423 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في الصاغة 4 آلاف و765 جنيها للشراء، و4 آلاف و745 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 22

سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة 4992 جنيها للشراء، و4971 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سعر الذهب عيار 18 الآن 4084 جنيهًا للشراء، و4067 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 3177 جنيهًا للشراء، و3163 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جنيه الذهب الآن في مصر

سعر جنيه الذهب الآن في مصر 38 ألفًا و120 جنيهًا للشراء، و38 ألفًا و100 جنيه للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب عالميا

يسجل سعر أونصة الذهب عالميا الآن 3320 دولار للشراء، و3319.5 دولار للبيع.