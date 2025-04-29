تعاون بين نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية على قواعد لتنظيم الجنازات

اتفقت كل من نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية وشركة SOKNA المتخصصة في تقديم خدمات الجنائز، على مجموعة من القواعد والإجراءات لتنظيم تغطية مراسم العزاءات، والجنازات الخاصة بالفنانين والمشاهير، بما يوازن بين تمكين الصحفيين من أداء عملهم، والحفاظ على خصوصية اللحظات الإنسانية لأسرة وذوي المتوفى.

وتشمل الإجراءات التنفيذية والتنظيمية، التي اتفق عليها الأطراف الثلاثة، والتي ستعمل SOKNA على تطبيقها، تخصيص أماكن محددة للصحفيين والمصورين أثناء مراسم الجنازات، والعزاءات تمكنهم من خلالها بمتابعة مهام عملهم، كما سيتم إطلاق قاعدة بيانات إلكترونية مطورة أعدتها SOKNA تتيح للصحفيين والمصورين تسجيل بياناتهم مسبقًا بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، مع إبراز كارنيه نقابة الصحفيين، أو المؤسسة الصحفية للمشرف على التنظيم، فضلًا عن توفير سترات مميزة فيستات للصحفيين والمصورين لارتدائها خلال التغطية في ظل الحرص على تسهيل مهامهم.

كما يتضمن التعاون تجديد بروتوكول تقديم خدمات SOKNA لأعضاء نقابة الصحفيين بشكل منظم وميسر، في إطار حرص النقابة على تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية الشاملة لأعضائها.

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن توقيع البروتوكول مع شركة SOKNA جاء بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية بهدف تمكين الصحفيين والمصورين الصحفيين من أداء عملهم، في إطار القيم المهنية مع احترام مشاعر أسر الفنانين وذويهم، وذلك وفقًا لإجراءات واضحة، حتى لا يختلط المشهد على المتلقين، وتنسب للصحفيين أفعال لا تتعلق بهم ولا بأدائهم.

ووجه البلشي الشكر لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والمهندس أحمد جاب الله الرئيس التنفيذي لشركة SOKNA على جهودهما خلال الفترة الماضية، وصولًا لتوقيع البروتوكول الذي يشمل عددًا من الإجراءات والقواعد التنظيمية لضبط تغطية الجنازات بما يضمن احترام الجميع، ومساعدة الصحفيين على أداء دورهم.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه سبق وأكد مرارًا أنه لا توجد أزمة مع الصحفيين، فنقابة المهن التمثيلية، والفنانين يقدرون جيدًا الدور المحوري، الذي يلعبه الصحفيون في المجتمع، فخلافه ليس مع الصحفيين، بل مع بعض الدخلاء على المهنة، الذين يندسون خلال مراسم الجنازة والعزاء محدثين حالة من الفوضى تتسبب في استياء أسرة وأصدقاء المتوفى، وتضيف لأحزانهم حالة من الضيق.

وثمّن زكي، الدور الذي لعبته SOKNA لإيجاد حلول تنظيمية للقضاء على هذه المشكلة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن نقابة المهن التمثيلية ستقوم بدورها للمساهمة في إنجاح هذا التعاون مع نقابة الصحفيين وSOKNA، بما يحافظ على العلاقة الطيبة والمستمرة بين الفنانين والصحفيين.

وقال أحمد جاب الله، المؤسس والرئيس التنفيذي لـSOKNA، إن إطلاق SOKNA من البداية جاء من أجل تنظيم كل الخدمات المتعلقة بمراسم الجنازات لتكريم المتوفى، ورفع العبء عن كاهل أسرته وذويه في هذه الظروف الصعبة، وهو ما حققته خلال سنوات عملها الست، ومن ثم فإن SOKNA تحرص باستمرار على توفير كل السبل الممكنة لتحقيق هذا التنظيم، لذا أخذت على عاتقها منذ نشوب الخلاف بين الفنانين والصحفيين دراسة الموقف، وبحث كيفية الخروج من الأزمة بحلول فعالة وموضوعية منعًا لتكرارها.

وأضاف جاب الله، أنه حرص مع فريق العمل على أن تراعي الحلول المقدمة من جانبهم، كلًا من الصحفيين، الذين يحرصون على أداء واجبهم في تغطية هذه الأحداث وتوثيقها، وخصوصية ومشاعر أسرة المتوفى وذويه، بما لا يشعرهم بالضيق في مثل هذه اللحظات الحرجة من حياتهم، مؤكدًا أن كلًا من نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية أبديتا مزيدًا من التعاون مع SOKNA، لتطبيق هذه القواعد الموضوعة، وهو ما سيساعد SOKNA على تحقيق أكبر قدر من النظام خلال خروج الجنائز.