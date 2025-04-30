11 طريقة لحجز تذاكر القطارات ودفع قيمتها.. تعرف عليها

كتب: عبدالعزيز سلامة

في إطار خطة وزارة النقل لتطوير خدماتها وتقديم مستوى راقٍ من الخدمة لجمهور الركاب، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة وسائل متنوعة لحجز تذاكر القطارات ودفع قيمتها، وذلك لتقليل التكدس أمام شبابيك التذاكر وتسهيل الإجراءات على المسافرين.

طرق الحصول على تذاكر القطارات

يمكن لجمهور الركاب الحصول على التذاكر من خلال الوسائل التالية:

شبابيك التذاكر المنتشرة بجميع محطات السكك الحديدية.

الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة من هذا الرابط.

تطبيق الهاتف المحمول «Egyptian National Railways»، المتوفر على متجري

Play Store وApp Store.

وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، ومنها: (فوري – أمان – ضامن – ماچيك باي – خدماتي – أو باي – طلقة – كاش كول... إلخ).

الخدمة الصوتية لحجز تذاكر القطارات المكيفة والفاخرة وهي متاحة من الهاتف المحمول عبر الرقم 1661، أو من التليفون الأرضي على الرقم 09000661 (الحجز متاح لمدة 15 يومًا وحتى قبل موعد قيام القطار بساعة).

مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات، بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

ماكينات الحجز الذاتي [TVM] الموجودة في بعض المحطات الرئيسية.

وسائل الدفع المتاحة

توفر الهيئة وسائل دفع متعددة لتناسب احتياجات مختلف الركاب، وهي:

الدفع النقدي على شبابيك التذاكر ومكاتب الحجز.

الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الدفع (Visa & MasterCard) في المحطات الرئيسية.

الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو تطبيق الهاتف المحمول باستخدام بطاقات الدفع.

الدفع من خلال وكلاء البيع سواء نقديًا أو إلكترونيًا ببطاقات الدفع المعتمدة.

تؤكد هيئة السكة الحديد أنها لا تدخر جهدًا في تحسين مستوى الخدمة وتيسير الإجراءات أمام الركاب، في ظل ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بمرفق السكة الحديد، أحد أهم وسائل النقل التي تخدم ملايين المواطنين سنويًا.