وزير الثقافة: حرية التعبير تلزم الفنان والمثقف مسؤولية صون الهوية ومواكبة الواقع
وزير الثقافة: حرية التعبير تلزم الفنان والمثقف مسؤولية صون الهوية ومواكبة الواقع
كتبت- إلهام الكردوسي:
ترأس الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الاجتماع الأول للجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام، المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام على المجتمع المصري، ووضع آليات لتطوير المحتوى الدرامي المصري، وتطويعه بما يحقق طموحات الدولة التنموية والتحديات المرتبطة بترسيخ الوعي لتعزيز الهوية الوطنية.
دراسة التأثيرات الاجتماعية والنفسية للدراما والإعلام
وخلال الاجتماع، أكد وزير الثقافة، أن هدف اللجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية والنفسية للدراما والإعلام المصري، واقتراح سبل معالجتها وتفادي سلبياتها، ووضع مسارٍ متكاملٍ لإصلاح المزاج العام، وإعادة بناء الشخصية المصرية في ضوء وعي ثقافي، فني وإنساني.
وأكد أن حرية الفكر والتعبير، كركيزة أساسية لأية نهضة فنية حقيقية تضع على عاتق الفنان والمثقف واجبًا تجاه مجتمعه، وتدفعه لصون الهوية، ويواكب في الوقت ذاته تطورات الواقع وتحولاته، وتقديم فن يعزز القيم الجمالية.
تناول اللقاء، أهمية بحث ومناقشة وتفعيل مجموعة من الرؤى الراهنة والمستقبلية كضمانة لإطلاق استراتيجية وطنية تدعم مختلف الآليات الرامية نحو تكثيف إنتاج أعمال درامية ترتكز مقوماتها ومضامينها على تعزيز وترسيخ القيم الإيجابية، دون المساس بحرية التعبير والإبداع الإنساني، وفتح آفاق التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية.
شهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالشأن الثقافي والإعلامي والتربوي، فتضمنت قائمة الحضور كلًا من المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، وعماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج الدرامي، وعلا الشافعي، رئيس لجنة المحتوى الدرامي ممثلين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وسارة عزيز حكيم، خبيرة اجتماعية ونفسية ومدير مؤسسة Safe - ممثلتين لوزارة التضامن الاجتماعي-، الدكتور حسن عماد مكاوي، رئيس لجنة الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة جيهان يسرى أبو العلا، عضو اللجنة التخطيطية للجنة قطاع الدراسات الإعلامية وعميدة كلية الإعلام السابقة بجامعة القاهرة -ممثلين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المخرج خالد جلال، رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة، المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية، الكاتبة مريم نعوم، والمنتج الكبير جمال العدل، والمخرج الكبير شريف عرفة.