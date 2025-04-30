ترأس الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الاجتماع الأول للجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام، المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام على المجتمع المصري، ووضع آليات لتطوير المحتوى الدرامي المصري، وتطويعه بما يحقق طموحات الدولة التنموية والتحديات المرتبطة بترسيخ الوعي لتعزيز الهوية الوطنية.

دراسة التأثيرات الاجتماعية والنفسية للدراما والإعلام

وخلال الاجتماع، أكد وزير الثقافة ، أن هدف اللجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية والنفسية للدراما والإعلام المصري، واقتراح سبل معالجتها وتفادي سلبياتها، ووضع مسارٍ متكاملٍ لإصلاح المزاج العام، وإعادة بناء الشخصية المصرية في ضوء وعي ثقافي، فني وإنساني.

وأكد أن حرية الفكر والتعبير، كركيزة أساسية لأية نهضة فنية حقيقية تضع على عاتق الفنان والمثقف واجبًا تجاه مجتمعه، وتدفعه لصون الهوية، ويواكب في الوقت ذاته تطورات الواقع وتحولاته، وتقديم فن يعزز القيم الجمالية.

تناول اللقاء، أهمية بحث ومناقشة وتفعيل مجموعة من الرؤى الراهنة والمستقبلية كضمانة لإطلاق استراتيجية وطنية تدعم مختلف الآليات الرامية نحو تكثيف إنتاج أعمال درامية ترتكز مقوماتها ومضامينها على تعزيز وترسيخ القيم الإيجابية، دون المساس بحرية التعبير والإبداع الإنساني، وفتح آفاق التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية.