إصابة مسن بكسور وسحجات إثر سقوطه من الطابق الثاني بالعمرانية

كتبت- جيهان عبد العزيز:

أصيب مسن على المعاش بكسور وسحجات متفرقة بالجسم بعد أن اختل توازنه أثناء وقوفه بشرفة الشقة، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب٬ يفيد بإصابة مسن أثر سقوطه من علو، وعلى الفور انتقل المقدم أيمن السكوري رئيس مباحث العمرانية والقوة المرافقة له٬ وتبين أثناء وقوف عبد المجيد. م 62 سنة بشرفه شقته بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني٬ ما أدى إلى إصابته بكسر في القدم وسحجات متفرقة بالجسم، وتولت النيابة التحقيقات.