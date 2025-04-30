وزير الثقافة: جريدة «الوطن» منذ تأسيسها حائط صد ضد محاولات طمس الهوية

وزير الثقافة: جريدة «الوطن» منذ تأسيسها حائط صد ضد محاولات طمس الهوية

وزير الثقافة: جريدة «الوطن» منذ تأسيسها حائط صد ضد محاولات طمس الهوية

كتبت- إلهام الكردوسي:

هنأ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة جريدة «الوطن» قيادةً وهيئة تحرير وصحفيين وعاملين، بالذكرى الـ13 لتأسيس الجريدة، وكذلك كل من تولّى ملف الثقافة بالجريدة منذ عددها الأول، تاركًا بصمة مميزة متمنّيًا للجريدة دوام التألق، ولمؤسسة الصحافة الوطنية مزيدًا من التأثير والإبداع في خدمة الحقيقة وقضايا الوطن.

وزير الثقافة: جريدة «الوطن» تؤدي دورها بوعي ومسؤولية

وأضاف وزير الثقافة في تصريحات لـ «الوطن»: يظل الإعلام الوطني المهني، بوعيه وموضوعيته والتزامه، أحد أهم ركائز بناء الدولة الحديثة، وصمام أمان للوعي الجمعي في مواجهة التحديات والتشويش والانقسام، و يأتي احتفالنا اليوم بعيد ميلاد جريدة «الوطن» الـ 13 كفرصة لتجديد التقدير لدورها الهام، ليس فقط كمنصة إعلامية موثوقة، بل كفاعل أساسي في معركة الوعي، وداعم راسخ للثقافة المصرية منذ انطلاقتها الأولى.


وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو: لقد كانت «الوطن» حائط صدّ أمام محاولات تزييف الوعي وطمس الهوية، وأدّت دورها بوعي ومسؤولية في زمن تتسارع فيه الأخبار وتتضاعف فيه التحديات.


وتابع وزير الثقافة: لقد آمنت «الوطن» منذ عددها الأول بأن الثقافة ليست هامشًا في الحياة العامة، بل هي عمقها وروحها. ففتحت صفحاتها للفكر والإبداع، واحتضنت الكتّاب والفنانين، وتابعت عن كثب نشاطات وزارة الثقافة، من المهرجانات الكبرى إلى المبادرات المحلية في القرى والنجوع، وكانت دائمًا سبّاقة إلى طرح الأسئلة الجادة حول سياسات الثقافة، وتوجهاتها، والتحديات التي تواجهها في عصر التحولات الرقمية المتسارعة.

وأوضح: ولأن الثقافة لا تزدهر إلا في مناخ من الحوار والتنوير، فقد كانت «الوطن» على الدوام شريكًا حقيقيًا للوزارة في هذه المهمة، بنقلها الموثوق للأحداث، وتقديمها تغطيات تحليلية معمّقة، وملفات صحفية تسلط الضوء على قضايا التراث والهوية، والسينما، والفن التشكيلي، وغيرها من مفردات المشهد الثقافي المصري.

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