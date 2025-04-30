دعاء الرياح والعواصف الشديدة: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به

بالتزامن مع تعرّض محافظات عديدة بالجمهورية إلى عاصفة ترابية، أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، يحرص قطاع كبير من المواطنين على ترديد دعاء الرياح والعواصف الشديدة، فما هي صيغته؟

دعاء الرياح والعواصف الشديدة

وحول دعاء الرياح والعواصف الشديدة، فقد ورد على الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية عددًا من الصيغ التي يمكن للمسلم ترديدها، وهي كالتالي:

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.

اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب.

اللهم إني أستغفرك من الذنوب التي تجلب النقم، فارفع عنا ما نجد وما نحاذر.

اللهم احفظنا بحفظك ولا تسلط علينا جنود عذابك وارزقنا خير ما أرسلت به.

اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل أن ترزقنا خير هذه الريح وتعصمنا من شرها.

اللهم لطفك، اللهم اجعلها رياحًا خيرًا، اللهم لا تجعلها عذابًا، يا الله سلم، يا الله احفظنا، ربي اجعلها بركة، اللهم اجعلها سقيا رحمة، اللهم احمِ أولادنا، اللهم اجعلها بردًا وسلامًا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا.

اللهم إن الريح من أمرِك، فاجعلها رحمة، اللهم اغفر لنا، اللهم اجعلها بركة للمزارع، اللهم ارزقنا الغيث، اللهم اجعلها بردًا، اللهم سلم من كل شر، اللهم أنزل علينا الطمأنينة، اللهم لا تهلكنا، ربي كن معنا.

اللهم سُقيا لا عذاب، اللهم نَجِّنا، يا من قلت «ادعوني أستجب لكم»، نحن في كرب ففرّج عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إنك عفو كريم، اللهم تقبل دعاءنا، ربي نجنا من الريح العقيم، يا مجيب الدعاء، اللهم طمئن قلوبنا.

اللهمَّ اجعلَها رحمةً ولا تجعلْها عذابًا اللهمَّ اجعلْها رياحًا ولا تجعلها رِيحًا.

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

اللَّهمَّ إني أستودعك ذريتي وأهلي يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظهم وعافهم من كلِّ آفةٍ وعاهةٍ، ومن سوء الأسقام والأمراض، ومن شرِّ طوارق الليل والنهار، ومن شر عين كلِّ حاسدٍ وغلِّ كلِّ حاقدٍ، ومن أصدقاء السوء.

اللَّهمَّ يا ربي وربِّ كلِّ شيء ومليكه، إني أدعوك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد، وأدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أن تمنَّ عليَّ بصلاح أحوال أهلي وذريتي.

اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بَأَسْمَاعِنَا وَأَبَصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أحْيَيْتَنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا منْ لَا يَرْحَمُنَا، إنَّكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.