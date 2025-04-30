أدعية الرياح الشديدة والمطر.. اللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها

أدعية الرياح الشديدة والمطر.. اللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها

أدعية الرياح الشديدة والمطر.. اللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها

عند هبوب الرياح القوية ونزول الأمطار الغزيرة، يتوجه قلب المؤمن بفطرته إلى خالقه ومليكه، يلتمس منه الخير ويستعيذ به من الشر، لذا نشرت وزارة الأوقاف دعاء الرياح الشديدة والأمطار، بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عاصفة رملية ستشهدها البلاد اليوم.

دعاء الرياح الشديدة والأمطار

وقالت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول دعاء الرياح الشديدة والأمطار: اللهم إنا نسألك من خيرِ هذه الريح وخير ما فيها وخير ما به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أمرت فيها وشر ما أُمرت به، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها رِيحا.

وأكدت الوزارة أن الريحُ مِن روحِ اللهِ، قال سَلَمَةُ: فروح ُاللهِ تأتي بالرحمةِ، وتأتي بالعذابِ، فإذا رأيتموها فلا تَسُبُّوها، وسلوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا باللهِ مِن شرِّها.. رواه أبو هريرة وأخرجه أبو داوود والنسائي، وأخرجه ابن ماجة بدون لفظ من روح الله.

أدعية وردت في السنة عند التقلبات الجوية

ومن الأدعية التي وردت في السنة عند التقلبات الجوية قول :

عند سماع صوت الرعد:

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

(رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم).

عند نزول المطر:

اللهم صيبًا نافعًا.

(رواه البخاري).

إذا خشي الضرر من المطر أو الرياح الشديدة

اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.

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