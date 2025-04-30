جامعة القاهرة تبدأ إعداد لوائح 14 كلية وتوقع على اتفاقيات دولية لتطوير البحث العلمي

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة الاحتفالات الكبري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة، ورجال القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكري الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بعض الأفكار التي تلقتها شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، والتي بلغ عددها حتى الآن 135 فكرة مبتكرة قابلة للتطبيق في المجال الصناعي، مؤكدًا على أن الجامعة تشجع الجميع من خلال هذه الشركة على البحث العلمي التطبيقي.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بالبدء في إعداد اللوائح الدراسية الجديدة لجامعة القاهرة الأهلية، والتي سوف تضم 14 كلية مستملة على 22 برنامجا، تمهيدا لعرضها على اللجان المختصة، مشددًا على أن تكون تلك اللوائح الدراسية مواكبة لاحتياجات سوق العمل.

ووقع المجلس على مذكرة التفاهم بين كلية الزراعة وجامعة جورج أوجست جوتنجن بألمانيا، ومذكرة التفاهم بين كلية الزراعة وأكاديمية شاندونج لعلوم الميكنة الزراعية بالصين، وبروتوكول التعاون بين كلية التمريض لطلاب مرحلة الدراسات العليا (ماجستير) والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وقدم الدعم لوحدة الخبز بكلية الزراعة بمبلغ 2 مليون و500 ألف خصماً من حساب صندوق الخدمات التعليمية كمديونية من الصناديق الخاصة المركزية نظرًا للحاجة العاجلة لرفع كفاءة وتطوير الوحدة وعلى أن يتم تسوية هذه المديونية من أي مستحقات للكلية لدى الإدارة.

وقرر المجلس تخفيض النسبة التي يتحملها أصحاب المعاشات من قيمة العلاج الطبي الشهري لهم من 20% إلى 10%، وذلك في إطار حرص الجامعة على تخفيف الأعباء عن السادة أصحاب المعاشات بالجامعة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على توصية لجنة قطاع الدراسات الهندسية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات بشأن إنشاء برنامج الماجستير المهني (الاستدامة والمدن الذكية) بكلية الهندسة وهو درجة مزدوجة بين الجامعة والمدرسة المركزية بمرسيليا، فضلا عن دعم كلية الطب البيطري بنسبة 50% من الاشتراك السنوي للمجلة الدولية للعامين 2023، 2024.

ووافق المجلس، على دعم طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة بمبلغ 110 ألف جنيه، وذلك لإجراء عملية زرع قرنية بالعين اليمني، ودعم طالبة بكلية الإعلام بمبلغ 360 ألف جنيه لإجراء عملية زرع نخاع حيث تعاني من لوكيميا دم بيضاء ميلودية حادة، ودعم طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب بمبلغ 51 ألف جنيه و283 جنيه يعاني من ورم بالمخ نظير حجزه واجراء عملية تدخل جراحي لاستئصال الورم وإجراء إشاعات وتحاليل.