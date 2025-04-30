القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان.. اعرف موعدها

كتب- عبدالعزيز سلامة:

يزداد شوق عشاق كرة القدم لمتابعة مباراة برشلونة وإنتر ميلان، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025، والتي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لويس كومبانيس بمدينة برشلونة، ولذا نوضح القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان:

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان

وتُعد شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحظى بحقوق البث الحصرية لمباريات البطولة منذ سنوات طويلة، مع تغطية شاملة تشمل استوديوهات تحليلية ونخبة من نجوم التحليل والتعليق.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان بثًا مباشرًا عبر قناة beIN Sports HD1 Premium، مع تعليق صوتي مميز وتحليل فني قبل وبعد المباراة.

توقيت المباراة

تنطلق المباراة المرتقبة بين برشلونة وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب كبير من الجماهير العربية والعالمية لما ستسفر عنه نتيجة الذهاب قبل الحسم في مباراة العودة على ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو الإيطالية.

هل هناك منصات رقمية للبث؟

بجانب القنوات التلفزيونية، توفر مجموعة بي إن سبورتس خدمة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال منصتها الرسمية beIN Connect، التي تتيح للمشتركين مشاهدة المباريات عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر بجودة عالية.

تكتسب المباراة أهمية كبيرة لعشاق الساحرة المستديرة، نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما الحافل في البطولة، كما أنها تشهد منافسة تكتيكية بين المدرب الألماني هانز فليك (مدرب برشلونة) وسيموني إنزاجي (مدرب الإنتر)، مع طموحات كل فريق في قطع خطوة كبيرة نحو نهائي البطولة الأغلى على مستوى الأندية في أوروبا.