تبكير موعد صرف معاشات شهر مايو في بعض البنوك

تبكير موعد صرف معاشات شهر مايو في بعض البنوك

تبكير موعد صرف معاشات شهر مايو في بعض البنوك

بدأ عدد من البنوك صباح اليوم، تبكير موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، المقرر صرفها في اليوم الأول من شهر مايو، لصرفها قبل موعدها بـ24 ساعة لأصحاب المعاشات والمستحقين، خاصة وأن غدا الخميس يوافق إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

موعد صرف المعاشات شهر مايو 2025

وهناك عدد من البنوك بدأت في صرف المعاشات والمستحقات المالية الخاصة بشهر مايو 2025 مبكرا عن موعدها المقرر غدا الخميس الموافق 1 مايو للمستفيدين والمستحقين والتي من بينها البنوك الآتية:

بنك القاهرة.

بنك الإسكان والتعمير.

وخلال الساعات القليلة المقبلة تبدأ البنوك تباعا في صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، فضلا عن أنه من المقرر أن يبدأ البريد المصري أيضا في صرف المعاشات عن شهر مايو خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت الحكومة قد أعلنت في بيان لها في وقت سابق، عن موعد صرف الزيادة المستحقة لأصحاب المعاشات والتي سيتم صرفها لهم مع بداية العام المالي الجديد، أي بعد حوالي 60 يوما من الآن، والتي ستكون بواقع 15% كحد أقصى.

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