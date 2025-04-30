السكة الحديد ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين مسير القطارات

وجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليماته برفع حالة الاستعداد القصوى على كافة خطوطها بالوجهين البحري والقبلي؛ تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الرياح القوية محملة بالرمال والأتربة، نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني، اليوم الأربعاء.



وجدير بالذكر أنه قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا أوضحت فيه أن البلاد ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال، تصل سرعتها إلى 60 كم/س، وقد تتجاوز 80 كم/س، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت الهيئة استعدادها التام لسرعة مواجهة أي عارض يؤثر على أمان وسلامة مسير القطارات، من خلال غرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة، إذ تشمل خطة الطوارئ متابعة حركة القطارات على خطوط الهيئة بالوجهين البحري والقبلي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين.