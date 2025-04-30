اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية تزامنًا مع انعقاد المفوضات بين طهران وواشنطن، تبعث برسائل سلبية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن المفاوضات مع واشنطن ستستمر في مسارها، معلنًا عن أنه سيتم انعقاد اجتماع مع الترويكا الأوروبية يوم الجمعة المقبل، موضحا أن الجولة الرابعة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستنعقد في روما، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ستة كيانات وستة أفراد في إيران والصين لدورهم في شبكة تعمل على شراء مكونات دافعة للصواريخ الباليستية لصالح الحرس الثوري الإيراني.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الخطوة تستهدف شبكة قامت بتسهيل نقل مادتي «بيركلورات الصوديوم» و«ديوكتيل سيباكيت» من الصين إلى إيران، وذلك ضمن حملة الضغط القصوى التي تنتهجها واشنطن للحد من برنامج إيران الصاروخي وتعطيل أنشطة الحرس الثوري، بموجب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 الصادرة في 4 فبراير 2025.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة كل من يسعى إلى تعزيز برنامج إيران الصاروخي، بما في ذلك الجهات المتورطة في شراء المواد الدافعة للصواريخ الباليستية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل وداعميهم.