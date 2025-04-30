الهلال الأحمر يحتفل باليوم العالمي للتحصين بحملة توعية ضد الكبد الوبائي وشلل الأطفال

الهلال الأحمر يحتفل باليوم العالمي للتحصين بحملة توعية ضد الكبد الوبائي وشلل الأطفال

الهلال الأحمر يحتفل باليوم العالمي للتحصين بحملة توعية ضد الكبد الوبائي وشلل الأطفال

يحتفل الهلال الأحمر المصري، بأسبوع التحصين العالمي 2025، تحت شعار بمقدورنا تحصين الجميع، والذي يٌقام خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل من كل عام، للتعريف بالأمراض الأكثر خطورة، ومضاعفاتها ودور اللقاحات بأنواعها المختلفة في حماية المجتمعات منها.

الهلال الأحمر المصري

ويطلق الهلال الأحمر المصري، حملة توعية ضد مرض الكبد الوبائي B، الالتهاب السحائي، الإنفلونزا الموسمية، شلل الأطفال، الحصبة، وذلك عبر الصفحة الرسمية للهلال عبر فيس بوك.

وانطلاقًا من دور الهلال الأحمر المصري في التوعية الصحية والاستجابة في الكوارث والأزمات، قام فريق الصحة بجهود كبيرة في حملات التوعية للوقاية من الأمراض، وإطلاق قوافل طبية للتطعيمات بالقرى والمحافظات، بالتعاون مع وزارة الصحة.

شارك الهلال المصري خلال أزمة بكورونا، بتطعيم 150000 مستفيد مصري وغير مصري بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا، خلال الفترة من 2021 - 2022، عبر إطلاق قوافل طبية متنقلة، بالإضافة إلى مقرات الهلال بالمحافظات.

وبذل الهلال الأحمر المصري جهودا كبيرة في التوعية ضد شلل الأطفال، من خلال المشاركة في 4 حملات قومية بالتعاون مع وزارة الصحة، ساهم خلالها في توعية 200 ألف مستفيد، وتطعيم نحو 284000 طفل تحت سن الخمس سنوات من مختلف الجنسيات.

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