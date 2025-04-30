جامعة أسيوط تمد فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني حتى 21 يونيو

قررت إدارة جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، مد فترة نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/ 2025 حتى يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، وذلك حرصًا من إدارة الجامعة على مصلحة أبنائها الطلاب، واستجابة لرغبة عدد من كليات الجامعة.

وأوضحت إدارة الجامعة أن القرار يتيح لكل كلية حرية تعديل جداول امتحاناتها بما يتناسب مع طبيعة الدراسة وظروفها الداخلية، وبما يضمن حسن سير العملية الامتحانية في ضوء هذا التمديد.