ما هو دعاء الرياح؟.. كلمات نبوية تُقال عند اشتداد العواصف

دعاء الرياح أحد الأدعية التي ترددها ألسنة قطاع كبير من المسلمين، وذلك بالتزامن مع العاصفة الترابية الشديدة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، فما هي الصيغة النبوية التي يستحب للمسلم ترديدها؟

دعاء الرياح

وحول دعاء الرياح، فقد ورد على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، دعاء كان يردده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث النبوي الشريف، كان رسول الله ﷺ إذا عصفت الريح يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»، رواه مسلم.

اللهم إني أستغفرك من الذنوب التي تجلب النقم، فارفع عنا ما نجد وما نحاذر.

اللهم احفظنا بحفظك ولا تسلط علينا جنود عذابك وارزقنا خير ما أرسلت به.

اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل أن ترزقنا خير هذه الريح وتعصمنا من شرها.

اللهم لطفك، اللهم اجعلها رياحًا خيرًا، اللهم لا تجعلها عذابًا، يا الله سلم، يا الله احفظنا، ربي اجعلها بركة، اللهم اجعلها سقيا رحمة، اللهم احمِ أولادنا، اللهم اجعلها بردًا وسلامًا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا.

اللهم إن الريح من أمرِك، فاجعلها رحمة، اللهم اغفر لنا، اللهم اجعلها بركة للمزارع، اللهم ارزقنا الغيث، اللهم اجعلها بردًا، اللهم سلم من كل شر، اللهم أنزل علينا الطمأنينة، اللهم لا تهلكنا، ربي كن معنا.

اللهم سُقيا لا عذاب، اللهم نَجِّنا، يا من قلت "ادعوني أستجب لكم"، نحن في كرب ففرّج عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إنك عفو كريم، اللهم تقبل دعاءنا، ربي نجنا من الريح العقيم، يا مجيب الدعاء، اللهم طمئن قلوبنا.

-اللهمَّ اجعلَها رحمةً ولا تجعلْها عذابًا اللهمَّ اجعلْها رياحًا ولا تجعلها رِيحًا.

- اللهمَّ لقحًا لا عقيمًا.

- رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

- اللَّهمَّ إني أستودعك ذريتي وأهلي يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظهم وعافهم من كلِّ آفةٍ وعاهةٍ، ومن سوء الأسقام والأمراض، ومن شرِّ طوارق الليل والنهار، ومن شر عين كلِّ حاسدٍ وغلِّ كلِّ حاقدٍ، ومن أصدقاء السوء.

-اللَّهمَّ يا ربي وربِّ كلِّ شيء ومليكه، إني أدعوك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد، وأدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أن تمنَّ عليَّ بصلاح أحوال أهلي وذريتي.

-اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بَأَسْمَاعِنَا وَأَبَصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أحْيَيْتَنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا منْ لَا يَرْحَمُنَا، إنَّكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.

اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا.

اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت بها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت بها.

اللهم ارزقنا خيرها وجنبنا شرها.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا واحفظنا بحفظك يا كريم.

اللهم نسألك ريح طيبة إنا نستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك.

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا فارزقنا خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها.

اللهم إن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاصرف عنا شرها وشر ما أومرت به.

اللهم لا تعذبنا بذنوبنا إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم.

اللهم أغثنا ومن خيرها ارزقنا ومن شرها جنبنا يا تواب تب علينا واعفُ عنا.