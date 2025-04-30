ضبط 3 عناصر إجرامية بالبحيرة لإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، واتخاذهم من مسكن أحدهم مقرًا لنشاطهم الإجرامي

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهم أثناء تواجدهم بالورشة، وعُثر بداخلها على 20 قطعة سلاح ناري، شملت بندقيتين خرطوش، ثلاث طبنجات، و15 فردا محليا، بالإضافة إلى الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي

اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة غير المرخصة وحماية المجتمع.